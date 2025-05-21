Вестник Кавказа

Учения ВМС Азербайджана и Казахстана стартовали в Актау

Учения ВМС Азербайджана и Казахстана стартовали в Актау
© Фото: Минобороны Казахстана
Военные моряки Азербайджана и Казахстана сегодня начинают учения "Каспийский бриз-2025". Они проводятся в Актау. Во вторник прошла церемония открытия.

Торжественная церемония открытия совместных учений ВМС Азербайджана и Казахстана "Каспийский бриз-2025" прошла сегодня в Актау, сообщает Минобороны Казахстана.

В событии участвовали командование и военнослужащие обеих стран. В начале мероприятия военный оркестр исполнил гимны, были подняты флаги Азербайджана и Казахстана.

К воинским контингентам с приветствиями обратились первый заместитель главнокомандующего ВМС Казахстана – начальник главного штаба капитан 1 ранга Канат Ниязбеков и первый заместитель командующего ВМС Азербайджана – начальник штаба капитан 1 ранга Теймур Муршудов.

"Совместные учения направлены на повышение безопасности объектов морской экономической деятельности, пунктов базирования военно-морских сил и судоходства"

– МО Казахстана

Кроме того, как отметил Канат Ниязбеков, учения помогут укреплить двустороннее взаимодействие, их участники также получат шанс обменяться профессиональным опытом.

Церемония открытия завершилась такими сплачивающими мероприятиями, как турниры по мини-футболу, армрестлингу, перетягиванию каната и плаванию.

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Учения ВМС Азербайджана и Казахстана стартовали в Актау
© Фото: Минобороны Казахстана
Учения ВМС Азербайджана и Казахстана стартовали в Актау
© Фото: Минобороны Казахстана
Учения ВМС Азербайджана и Казахстана стартовали в Актау
© Фото: Минобороны Казахстана
Учения ВМС Азербайджана и Казахстана стартовали в Актау
© Фото: Минобороны Казахстана
Учения ВМС Азербайджана и Казахстана стартовали в Актау
© Фото: Минобороны Казахстана
Учения ВМС Азербайджана и Казахстана стартовали в Актау
© Фото: Минобороны Казахстана
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