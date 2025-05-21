Учения ВМС Азербайджана и Казахстана стартовали в Актау

Торжественная церемония открытия совместных учений ВМС Азербайджана и Казахстана "Каспийский бриз-2025" прошла сегодня в Актау, сообщает Минобороны Казахстана.
В событии участвовали командование и военнослужащие обеих стран. В начале мероприятия военный оркестр исполнил гимны, были подняты флаги Азербайджана и Казахстана.
К воинским контингентам с приветствиями обратились первый заместитель главнокомандующего ВМС Казахстана – начальник главного штаба капитан 1 ранга Канат Ниязбеков и первый заместитель командующего ВМС Азербайджана – начальник штаба капитан 1 ранга Теймур Муршудов.
"Совместные учения направлены на повышение безопасности объектов морской экономической деятельности, пунктов базирования военно-морских сил и судоходства"
– МО Казахстана
Кроме того, как отметил Канат Ниязбеков, учения помогут укреплить двустороннее взаимодействие, их участники также получат шанс обменяться профессиональным опытом.
Церемония открытия завершилась такими сплачивающими мероприятиями, как турниры по мини-футболу, армрестлингу, перетягиванию каната и плаванию.