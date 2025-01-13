Спецназовцы из пяти стран проведут учения в Азербайджане

Очередные учения сил спецназа четырех стран примет Азербайджан, сообщили в Минобороны страны – решение было принято по итогам конференции "Безграничное братство-IV".

Спецподразделения армии Азербайджана в сентябре проведут учения со спецназовцами из четырех стран - Турции, Узбекистана, Казахстана и Пакистана, решение об этом было принято в ходе итоговой плановой конференции по многонациональным учениям "Безграничное братство-IV", которая прошла в Баку, сообщили сегодня в министерстве обороны страны.

Представители сил специального назначения стран-участниц обсудили ход учений и организационные вопросы, уделив на встрече главное внимание организации совместной оперативной подготовки и взаимодействию спецподразделений, передает Sputnik Азербайджан.

Представители стран-участниц в ходе конференции детально спланировали практическую фазу учений и обсудили задачи их различных сценариев с учетом взаимодействия и обмена опытом, говорится в сообщении.

Цель предстоящих маневров - повышение совместных оперативных возможностей армий пяти стран и содействие укреплению региональной безопасности, отметили в оборонном ведомстве.