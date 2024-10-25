Армия Азербайджана признана самой мощной на Южном Кавказе

Военные эксперты расставили 145 стран мира по мощи вооруженных сил. Азербайджан занял 60-е место, с большим отрывом обойдя другие Южного Кавказа – Армению и Грузию.

Эксперты составили рейтинг стран мира по военной мощи. Азербайджан занял 60-е место в мировой табели о рангах, значительно опередив Армению и Грузию (91-е и 94-е места).

Отметим, что военные расходы бюджета Азербайджана в 2025 составят 8,4 млрд манатов.

Финансирование армейских нужд будет обеспечиваться за счет дополнительных поступлений из Государственного нефтяного фонда.

Согласно рейтингу, самым внушительным военным потенциалом обладают США. Второе место заняла Россия, на третьей позиции - Китай. Всего эксперты портала Global Firepower оценили 145 стран.

Азербайджан укрепляет армию

Эксперт дискуссионного клуба "Валдай", директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" указал на причины, мотивирующие Азербайджан постоянно укреплять и усиливать свои вооруженные силы.

"Во-первых, сейчас действует глобальный тренд увеличения бюджетных расходов на оборону, являющейся одной из главных составляющих системы безопасности государств. Этому тренду, мы видим, следуют практически все страны мира – как на Западе, так и на Востоке", - прежде всего сказал он.

"Во-вторых, это региональный тренд. Идут активные боевые действия на северных границах нашего региона и на Ближнем Востоке, большая напряженность существует на южном направлении. В этом отношении Азербайджан демонстрирует, что любой сценарий, который формируется относительно нашего региона, если он будет создавать угрозу азербайджанской безопасности, получит соответствующие ответы со стороны Баку", - продолжил Фархад Мамедов.

"В-третьих, есть и страновой аспект укрепления боеспособности нашей армии. Как отмечает президент Азербайджана Ильхам Алиев, Армения устроила гонку вооружений, и это побуждает Азербайджан адекватно реагировать на формируемые армянским военно-политическим руководством угрозы в условиях отсутствия мирного договора", - подчеркнул эксперт "Валдая".

Мир на Южном Кавказе

Политолог отметил, что нежелание Армении исключать из Конституции территориальные претензии к Азербайджану создает необходимость держать азербайджанскую армию в постоянной готовности к агрессии Еревана. "Мы не просто наблюдаем, как страна в нашем соседстве, в чьей Конституции все еще есть территориальные претензии к Азербайджану, ведет активный процесс милитаризации и приобретает соответствующие вооружения. Есть понимание, что в будущем, в случае открытого вооруженного противостояния, нам придется нейтрализовать эти новые вооружения Армении", - сообщил он.

"Это влияет на конъюнктуру и позиции, по которым идет приобретение вооружения со стороны Азербайджана. Что-то может изменится лишь в том случае, если Армения откажется от политики конфронтации. В условиях, если будет подписан мирный договор, потребности в закупках по военной конъюнктуре поменяются", - заключил Фархад Мамедов.