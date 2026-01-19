Вестник Кавказа

Мы будем смотреть за ситуацией в Тегеране — Трамп

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Американский президент заявил, что в его планы сейчас входит отслеживание ситуации, происходящей в Иране. При этом он не уточнил, применит ли Вашингтон агрессию по отношению к Тегерану.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вопрос, связанный с недавними протестами в Иране.

В ходе пресс-конференции в Белом доме он заявил, что США хотят быть в курсе всего происходящего.

"Нам придется посмотреть, что будет происходить с Ираном"

– Дональд Трамп

Тем не менее, глава Соединенных Штатов не стал уточнять, рассматривает ли он возможность применения силы в отношении ИРИ в будущем.

