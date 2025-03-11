Мусульмане отметят Курбан Байрам 6 июня - Саудовская Аравия

В Саудовской Аравии назвали дату праздника Курбан Байрам (Ид аль-Адха) в 2025 году. Он наступит в пятницу 6 июня.

В Саудовской Аравии провели наблюдение за новолунием и определили день, когда в 2025 году мусульмане отметят праздник жертвоприношения Ид аль-Адха или Курбан Байрам.

Сообщается, что новая луна появилась на небе в ночь с 27 на 28 мая.

"Во вторник вечером, 27-го числа месяца Зуль када 1446 года по мусульманскому календарю, зафиксировано появление на небе новолуния месяца Зуль хиджа. Таким образом, среда будет первым днем месяца Зуль хиджа…"

– Верховный суд Саудовской Аравии

Таким образом, главный мусульманский праздник отметят в Саудовской Аравии и большинстве арабских и мусульманских стран 6 июня.

Мекка и гора Арафат готовы к приему паломников, в этом году для совершения хаджа в Саудовскую Аравию прибыло уже более 1,1 млн паломников со всего мира.