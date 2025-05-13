День Арафа 2025: когда, что это, пост, хадж и стояние на горе Арафат

День Арафа – одно из важных событий в исламе. Какого числа День Арафа в 2025 году? Что нужно и что нельзя делать в День Арафа? Нужно ли держать пост в День Арафа? Что такое стояние на горе Арафат?

День Арафа в 2025 году приходится на 5 июня. На следующий день последователи ислама отпразднуют Курбан-байрам. В День Арафа мусульмане собирают на горе Арафат для совершения обязательного обряда во время хаджа.

Какого числа День Арафа в 2025 году?

День Арафа, как и все другие мусульманские праздники и памятные дни, отмечается по исламскому лунному календарю. Ежегодно дата этого дня сдвигается назад на 10-11 дней.

В 2025 году День Арафа приходится на 5 июня. В этот день миллионы паломников собираются на горе Арафат, которая находится в 20 км от Мекки в Саудовской Аравии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На следующий день, 6 июня, последователи ислама будут отмечать один из главных праздников в религии – Курбан-байрам (Праздник жертвоприношения).

День Арафа: что это?

День Арафа – одно из важных событий для мусульман, которое каждый год отмечается за сутки перед праздником Курбан-байрам. Этот день почитают как сунниты, так и шииты.

История этой даты связана со встречей первых людей на Земле Адама и Евы на горе Арафат спустя годы после изгнания. Там же они получили от Всевышнего прощение за совершенный грех.

© Фото: Fahad Faisal, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Помимо этого, именно на горе Арафат пророк Мухаммед во время паломничества в последний раз обратился ко всем последователям ислама с проповедью.

В память об этих событиях миллионы верующих собираются у подножия горы Арафат в предпоследний день хаджа. Данный обряд является обязательным для совершения большого паломничества.

Что нужно и что нельзя делать в День Арафа?

В идеале мусульмане должны встретить День Арафа у подножия горы Арафат в Саудовской Аравии. Паломники проводят этот день на склонах горы и в долине возле нее до заката, где молятся и слушают проповеди.

Тем, кто справляет День Арафа дома, рекомендуется держать однодневный пост путем отказа от еды и питья днем. Им также следует читать дуа, молиться и произносить шахаду.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, любые благие деяния в День Арафа поощряются перед Всевышним, а награда за их совершение увеличивается многократно. Поэтому в этот день принято просить прощения за обиды и грехи, а также раздавать милостыню.

При этом стоит сказать, что любые плохие действия и скверные поступки в День Арафа могут привести к многократному увеличению грехов. В этот день мусульманам нельзя ругаться, проявлять высокомерие и зависть, сквернословить.

Что касается рабочих дел и домашних хлопот, то в День Арафа их необходимо совершить до обеда. Вторую половину дня мусульмане посвящают молитвам.

Пост в День Арафа

В День Арафа последователям ислама рекомендуется держать однодневный пост. Его соблюдение заключается в воздержании от еды и питья в дневное время суток. То есть пост в День Арафа схож с обязательным постом в месяц Рамадан, однако носит желательный характер.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При этом от данного поста освобождаются паломники, которые справляют День Арафа в Мекке, совершая хадж. Им необходимо сохранить силы для длительного стояния на горе Арафат, поэтому они могут не соблюдать его.

Стояние на горе Арафат

Второе название Дня Арафа – День стояния на горе Арафат. Данный обряд является одним из важнейших во время хаджа. Это кульминация всего большого паломничества.

Миллионы паломников в этот день собираются на склонах горы Арафат и в долине возле нее. До захода солнца верующие слушают проповеди, обращаются к Аллаху и молятся о прощении.

© Фото: Al Jazeera English, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

Перед посещением горы Арафат последователи ислама должны сделать полное омовение. Сам же процесс проходит под палящим солнцем, поскольку в долине никакой тени нет.

Стояние на горе Арафат обязательно для совершения хаджа. Если паломник не прошел данный обряд, то его хадж не засчитывается. В таком случае, верующему придется повторить весь путь заново, но уже в следующем году, когда наступит время.