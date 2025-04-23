Вестник Кавказа

Мустафаев провел встречу с азербайджанскими военнослужащими в Москве

Рахман Мустафаев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посол АР пообщался с азербайджанскими военными, которые будут участвовать в Параде Победы. Он подчеркнул, что они достойным образом представят свою страну.

В Москве состоялась встреча посла Азербайджана в России Рахмана Мустафаева и военнослужащих Вооруженных сил АР, которые прилетели в Москву, чтобы принять участие в Параде Победы 9 мая.

Выступая перед военнослужащими, дипломат отметил, что их участие в параде станет данью уважения к памяти азербайджанцев, погибших в Великой Отечественной войне.

"Наши военнослужащие впервые будут представлять на Красной площади Азербайджан, восстановивший свою территориальную целостность и суверенитет"

– Рахман Мустафаев

Он уверен, что военные республики достойно представят ее на этом важном международном мероприятии. 

Дипломат также обратил внимание на то, что победы в ВОВ и в 44-дневной войне – источник гордости для азербайджанцев и одни из главных событий в истории страны.
 

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