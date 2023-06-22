Москву ждут ливневые дожди и грозы

МЧС РФ предупредило гостей и жителей Москвы о ливневых дождях, грозе и ветре с порывами до 18 м/с.
Пресс-служба столичного главка МЧС России предупредила жителей Москвы о том, что в пятницу в столице пройдут ливневые дожди с грозами, также прогнозируется усиление ветра до 18 м/с.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 03:00 и до 22:00 23.06.2023, в связи с прохождением атмосферного фронта по Москве, местами ожидается гроза, сильный дождь, ливень, град. При грозе с порывами 13-18 метров в секунду"
– пресс-служба МЧС
В экстренном ведомстве также предупредили водителей о повышении риска ДТП в связи с непогодой. В этой связи рекомендуется снижать скорость и увеличивать дистанцию.