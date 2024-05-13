Шествие представителей Кавказа и Юга России прошло на свадебном фестивале на ВДНХ в Москве

В рамках Всероссийского свадебного фестиваля в Москве пары и артисты с Северного Кавказа и Юга России, с танцами и песнями, прошли свадебным шествием по ВДНХ.
Посвященный СКФО и ЮФО день свадебного фестиваля прошел сегодня в Москве на ВДНХ.
Пары и творческие коллективы с Северного Кавказа и Юга России прошли свадебным шествием по российской столице.
Шествие проводилось в тематике выкупа. Зрителям рассказали об этой традиции, а завершился праздник торжественной церемонией бракосочетания.
Представляем фото самых ярких моментов свадебного шествия.