Вестник Кавказа

Шествие представителей Кавказа и Юга России прошло на свадебном фестивале на ВДНХ в Москве

"Вестник Кавказа"
В рамках Всероссийского свадебного фестиваля в Москве пары и артисты с Северного Кавказа и Юга России, с танцами и песнями, прошли свадебным шествием по ВДНХ.

Посвященный СКФО и ЮФО день свадебного фестиваля прошел сегодня в Москве на ВДНХ.

Пары и творческие коллективы с Северного Кавказа и Юга России прошли свадебным шествием по российской столице.

Шествие проводилось в тематике выкупа. Зрителям рассказали об этой традиции, а завершился праздник торжественной церемонией бракосочетания.

Представляем фото самых ярких моментов свадебного шествия.

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Свадебный фестиваль на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свадебный фестиваль на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свадебный фестиваль на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свадебный фестиваль на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свадебный фестиваль на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свадебный фестиваль на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свадебный фестиваль на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свадебный фестиваль на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свадебный фестиваль на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свадебный фестиваль на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свадебный фестиваль на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свадебный фестиваль на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свадебный фестиваль на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свадебный фестиваль на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свадебный фестиваль на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свадебный фестиваль на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свадебный фестиваль на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свадебный фестиваль на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свадебный фестиваль на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свадебный фестиваль на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свадебный фестиваль на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свадебный фестиваль на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
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