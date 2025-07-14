Москву и Имеретинский курорт соединит дополнительный поезд

Сегодня из нового Имеретинского курорта в Москву отправится дополнительный поезд, который через день будет ходить весь август – он назначен по многочисленным просьбам отдыхающих компанией "Российские железные дороги".

Буквально через считанные минуты из Имеретинского курорта, новой здравницы курортного Сочи, в Москву отправится первый дополнительный пассажирский поезд, в составе которого – купейные и плацкартные вагоны, сообщила компания "Российские железные дороги" (РЖД) в своем Telegram-канале.

Поезд № 575/576 " Москва - Имеретинский курорт" будет курсировать весь август в связи с повышенным спросом на путешествия на южные курорты, говорится в сообщении

Отправление поезда из Имеретинского курорта запланировано сегодня в 13:47. Билет на него стоит от 6232 рублей, а в пути состав будет находиться 2 дня, 1 час и 58 минут. Прибывает состав на Киевский вокзал столицы.

Из Москвы на курорт поезд отправится завтра, 6 августа, в 7:05 – в пути он будет чуть меньше, 2 дня 16 минут.

Ходить дополнительные поезда будут через день и делать остановки на вокзалах Калуги, Тулы, Липецка, Воронежа, Ростова-на-Дону, Армавира, Туапсе, Лоо, Сочи и других станциях.

Напомним, Имеретинский курорт - это современный курортный район в Адлерском районе Сочи, расположенный на побережье Черного моря между реками Мзымта и Псоу. Он был построен к зимним Олимпийским играм 2014 года и отличается развитой инфраструктурой, современными отелями, благоустроенной набережной и пляжами.