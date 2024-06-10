Москвичи выбирают Черное море для летнего отдыха

Этим летом жители столицы собираются отдыхать на курортах Краснодарского края. Исследование показало, что только 5% москвичей собираются за границу, остальные выбирают отдых в России.

Жители Москвы, как и жители остальных регионов России, в большинстве своем собираются отдыхать этим летом на отечественных курортах, следует из исследования компании Strategy Partners из структуры "Сбербанка".

Летний отпуск 90% москвичей проведет в поездках по России, лишь 5% хотят выехать в Турцию, Эмираты или страны Евросоюза.

Среди российских направлений, самым популярным оказался Краснодарский край, на курорты региона собирается отправиться почти треть отдыхающих. Второе место по популярности занимает Крым - 15%, третье - Санкт-Петербург, его выбирают 12% москвичей этим летом.

Исследование проводилось среди тысячи москвичей с доходом средним или выше.