Вестник Кавказа

Геленджик принял 270 тысяч туристов за две недели

Одежда на пляже
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
С начала лета в Геленджике отдохнули свыше 270 тыс человек. Турпоток на курорт в начале сезона показывает рост на 10%.

С 1 по 15 июня черноморский Геленджик принял свыше 270 тыс отдыхающих, объявил глава города Алексей Богодистов.

За аналогичный период прошлого года на курорте отдохнули за 15 дней 245 тыс человек, таким образом, турпоток вырос в этом июне на 10%.

Отметим, что купальный сезон стартовал на всех курортах Краснодарского края в начале июня. Вода в море прогрелась до комфортных температур. На пляжах Геленджика безопасность туристов обеспечивают 250 спасателей.

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