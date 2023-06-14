Москве пообещали жаркие выходные

Опубликовано: 16:24, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве в ближайшие выходные будет тепло. Столбики термометров будут подниматься до +30 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о том, что в субботу воздух в Москве прогреется до плюс 25-30 градусов. В то же время в воскресенье из-за облачности и вероятных слабых осадков температура может опуститься до плюс 21 градуса.

«В пятницу и субботу в условиях малооблачной погоды столбики термометров в темное время суток будут колебаться от плюс 11 до плюс 16 градусов, ну и днем плюс 25-30»

– Евгений Тишковец

Далее синоптик отметил, что прогнозируется легкий ветер 2-7 м/c, атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В воскресенье прогрев ослабеет, ночью будет плюс 12-17, то в дневные часы - плюс 21-26, что соответствует климатической норме, передает РИА Новости.