Москве пообещали жаркие выходные

В Москве в ближайшие выходные будет тепло. Столбики термометров будут подниматься до +30 градусов.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о том, что в субботу воздух в Москве прогреется до плюс 25-30 градусов. В то же время в воскресенье из-за облачности и вероятных слабых осадков температура может опуститься до плюс 21 градуса.
«В пятницу и субботу в условиях малооблачной погоды столбики термометров в темное время суток будут колебаться от плюс 11 до плюс 16 градусов, ну и днем плюс 25-30»
– Евгений Тишковец
Далее синоптик отметил, что прогнозируется легкий ветер 2-7 м/c, атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.
В воскресенье прогрев ослабеет, ночью будет плюс 12-17, то в дневные часы - плюс 21-26, что соответствует климатической норме, передает РИА Новости.