В Москве заявили, что Россия и США продолжат диалог, несмотря на попытки давления и усилия срыва. Там добавили, что подходы Джо Байдена показали несостоятельность.
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что Москва и Вашингтон продолжат диалог, несмотря на попытки давления и усилия его срыва.
Он отметил, что российско-американский конструктивный диалог эффективнее заведомо обреченных на провал попыток давления.
"Диалог будет продолжен - несмотря на титанические усилия сорвать его всеми возможными средствами"
- Кирилл Дмитриев
Глава РФПИ подчеркнул, что подходы экс-лидера США Джо Байдена показали свою несостоятельность. Он заявил, что ошибки прошлой администрации должны быть исправлены.
Дмитриев заключил, что основами глобальной безопасности и устойчивого мира являются равноправный диалог, взаимоуважение, реализм и экономическое сотрудничество.