Вестник Кавказа

Москва продолжит диалог с Вашингтоном вопреки давлению – РФПИ

Флаг России и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве заявили, что Россия и США продолжат диалог, несмотря на попытки давления и усилия срыва. Там добавили, что подходы Джо Байдена показали несостоятельность.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что Москва и Вашингтон продолжат диалог, несмотря на попытки давления и усилия его срыва.

Он отметил, что российско-американский конструктивный диалог эффективнее заведомо обреченных на провал попыток давления.

"Диалог будет продолжен - несмотря на титанические усилия сорвать его всеми возможными средствами"

- Кирилл Дмитриев

Глава РФПИ подчеркнул, что подходы экс-лидера США Джо Байдена показали свою несостоятельность. Он заявил, что ошибки прошлой администрации должны быть исправлены.

Дмитриев заключил, что основами глобальной безопасности и устойчивого мира являются равноправный диалог, взаимоуважение, реализм и экономическое сотрудничество.

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