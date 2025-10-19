Вестник Кавказа

Москва готова к продолжению диалога с США по украинскому урегулированию – МИД РФ

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД России заявили о готовности Москвы продолжать работу в направлении украинского урегулирования вместе с США.

Москва не усматривает существенных препятствий для продолжения диалога по теме Украины с США. Россия готова продолжать работу по оформлению политических контуров урегулирования с конкретными результатами, рассказала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. 

"Мы не усматриваем значимых препон на пути продолжения инициированного президентами РФ и США процесса по согласованию политических рамок украинского урегулирования и насыщения их конкретными результатами"

– Мария Захарова 

Как отметила Захарова, процесс урегулирования сопряжен с трудностями, это "кропотливая работа".

