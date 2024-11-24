Россия и США продвигают общую позицию по климату – спецпредставитель МИД РФ

Спецпредставитель МИД России рассказал о том, что позиции Москвы и Вашингтона по климатическим и энергетическим вопросам едины. Кардинально другой позиции придерживаются европейские власти.

Посол по особым поручениям, спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам климата Сергей Кононученко отметил общность позиции Москвы и Вашингтона по вопросам климата и энергетики.

В прошлом году в Баку состоялась 29-й сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), COP30 будет проходить в Бразилии в следующем месяце, США не будут участвовать в климатическом мероприятии.

"На других площадках, где затрагиваются климатические и энергетические вопросы, американцы продвигают тезисы, которые всегда продвигаем мы"

– Сергей Кононученко

Он указал на то, что страны ЕС, придерживаются другой позиции, они выступают за отказ от углеводородов и за переход на "зеленую" энергетику. Европа примет участие в предстоящем сессии COP30.

"Они не отказались от пограничного корректирующего углеродного механизма, который вводят с 1 января 2026 года. Все их приоритетные цели в области энергетической и климатической политики остались теми же"

– Сергей Кононученко

Участие США в мероприятии помогло бы России в отстаивании своих позиций, добавил дипломат, передает РИА Новости.