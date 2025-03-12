Море в Геленджике проверили - можно ли купаться?

В Геленджике взяты пробы морской воды, проверка показала, что вода соответствует нормам. Температура моря также подходит для купания, рассказал глава курорта.

Морская вода в курортном Геленджике соответствует всем санитарным нормам, сообщил сегодня глава города Алексей Богодистов.

"Все пробы соответствуют нормам, это подтверждают результаты лабораторных исследований аккредитованной лаборатории Роспотребнадзора"

– Алексей Богодистов

Он добавил, что также в Геленджике была проверена температура воды – море прогрелось до 24 градусов, что означает, что можно комфортно купаться.

Официально купальный сезон в Геленджике стартовал с 1 июня, пробы морской воды регулярно берутся с 15 мая, в том числе из акватории Геленджикской бухты.

Всего на курорте туристов ждут 74 пляжа в летнем сезоне 2025 года.