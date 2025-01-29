Туристы увеличили спрос на отдых на Азовском море

Летние туры на курорты Азовского моря в 2025 году стали популярнее на 10–15%. Причиной тому отмена купального сезона в Анапе.

Россияне в этом году активнее бронируют отдых на Азовском море на лето, сообщает АТОР.

Спрос на туры вырос в среднем на 10-15%. Мелкое Азовское море выбирают туристы с детьми - часть отдыхающих переориентировалась с Анапы, где пляжи закрыты из-за загрязнений нефтепродуктами.

Туристы чаще всего выбирают Ейский район. Несмотря на то, что на Азовском море небольшой номерной фонд, пока туристам есть из чего выбрать. При этом отель, работающий по системе "все включено" в регионе только один - Tizdar Family Resort & Spa 5*, в основном Азовское море подразумевает бюджетный отдых.