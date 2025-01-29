Вестник Кавказа

Туристы увеличили спрос на отдых на Азовском море

Туристы увеличили спрос на отдых на Азовском море
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Летние туры на курорты Азовского моря в 2025 году стали популярнее на 10–15%. Причиной тому отмена купального сезона в Анапе.

Россияне в этом году активнее бронируют отдых на Азовском море на лето, сообщает АТОР.

Спрос на туры вырос в среднем на 10-15%. Мелкое Азовское море выбирают туристы с детьми - часть отдыхающих переориентировалась с Анапы, где пляжи закрыты из-за загрязнений нефтепродуктами.

Туристы чаще всего выбирают Ейский район. Несмотря на то, что на Азовском море небольшой номерной фонд, пока туристам есть из чего выбрать. При этом отель, работающий по системе "все включено" в регионе только один - Tizdar Family Resort & Spa 5*, в основном Азовское море подразумевает бюджетный отдых.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
850 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.