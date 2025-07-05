Многонациональные учения НАТО завершились в Грузии

Учения НАТО, длившиеся чуть менее двух недель, подошли к концу в Грузии. В них участвовали представители 13 стран.

В Грузии состоялись многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025 ("Проворный дух 2025"). Об этом информирует 6 августа Минобороны республики.

Церемония закрытия учений, стартовавших 25 июля, прошла в среду в центре боевой подготовки в Вазиани, который находится рядом с Тбилиси. Военные, которые хорошо проявили себя в ходе этих учений, получили разные медали и грамоты.

В учениях участвовали представители 13 стран, включая Грузию, Украину, США, Турцию, Германию. Наблюдателями на учениях были Азербайджан, Армения и Япония.

Напомним, первые учения Agile Spirit состоялись в Грузии в 2011 году.