Несколько военных из США пострадали на учениях в Грузии

Американские военные получили травмы в ходе учений в Грузии. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице под наблюдением медиков.

На учениях НАТО в Грузии пострадали двое военных из Соединенных Штатов. Соответствующую информацию подтвердили в Минобороны Грузии.

Как отмечается, военные получили травмы средней тяжести. Пострадавших отвезли в больницу.

В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.

По данным грузинских СМИ, инцидент случился 1 августа в Совместном центре обучения и оценки НАТО-Грузия (JTEC) в Крцаниси. Уточняется, что военные перевернулись на автомобиле.

Напомним, военные учения Agile Spirit проходят в учебном центре "НАТО-Грузия", расположенном рядом с Тбилиси, с 25 июля.