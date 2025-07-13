Армения присоединится к учениям НАТО Agile Spirit 2025

Учения НАТО Agile Spirit в этом году пройдут с участием Армении – ее военнослужащие выступят на них как наблюдатели, наряду с японскими военными.

Военнослужащие ВС Армении станут участниками многонациональных учений Agile Spirit 2025 – участие в них они примут в качестве наблюдателей, рассказали в пресс-службе Минобороны Грузии.

Военные учения стартуют 25 июля. Они будут проходить по 6 августа. Место проведения – Грузия.

Как уточнили в министерстве, основная задача учений – поднятие боеготовности, развитие взаимодействия и активизация оперативных возможностей ВС участвующих в них стран.

Озвучена и программа учений. В их рамках состоятся командно-штабные тренировки. Грузинские и американские ВС совместно проведут тактический конвой по маршруту Сенаки–Вазиани. Состоятся также стрельбы, совершат совместные действия силы спецопераций. Кроме того, планирует проверить возможности Центра боевой подготовки грузинских сил обороны.

Участниками учений станут представители ВС Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины. Помимо Армении, наблюдателями на учениях также выступят представители ВС Японии.

Армения и НАТО

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил тенденцию перехода Армении от сотрудничества с Россией в военной сфере к сотрудничеству с западными странами и структурами.

"Пока об интеграции Армении в НАТО речь не идет, но с точки зрения включения Армении в западные союзы в сфере обороны и безопасности подобное участие армянских военных в натовских учениях в Грузии проявляет определенную тенденцию. Соответствующие договоренности были достигнуты премьер-министром Николом Пашиняном накануне, в ходе его визитов во Францию и Брюссель", - прежде всего сказал он.

"В целом эта тенденция, которая носит долгосрочный характер, означает дрейф Армении прочь от прежних союзнических отношений с Россией и обязательств в рамках ОДКБ с постепенным включением Еревана в противостоящие Москве политические и военные объединения под эгидой Запада", - подчеркнул Игорь Коротченко.

Подобная активность Армении в контактах с НАТО входит в комплекс вызовов российским интересам в регионе. "Россия не рассматривает отдельно взятую Армению, а рассматривает обстановку на Южном Кавказе и Прикаспиии комплексно. Здесь учитывается не только Армения, но и другие факторы, которые так или иначе влияют на позиции России в регионе", - добавил главный редактор "Национальной обороны".