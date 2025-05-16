Пашинян позвал Макрона в Армению

Глава армянского правительства поздравил сегодня президента Франции с Днем взятия Бастилии. В своем послании он пригласил главу французского государства приехать в Ереван.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз пригласил президента Франции Эммануэля Макрона посетить республику. Об этом сказано в послании армянского премьера, адресованному французскому лидеру по случаю Дня взятия Бастилии.

"С большим ожиданием вашего государственного визита в Армению в этом году, примите, пожалуйста, господин президент, заверения в моем глубоком уважении"

– Никол Пашинян

Он также отметил особую роль Франции "в закреплении и продвижении высоких общечеловеческих ценностей свободы, равенства и братства".

"Хочу подчеркнуть, что основанные на этих общечеловеческих ценностях и объединяющей армянский и французский народы многовековой дружбе исторические связи между Арменией и Францией имеют ключевое значение в развитии наших межгосударственных отношений"

– глава правительства РА

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что особые отношения между Ереваном и Парижем, подтверждением чему служат тесный политический диалог на высоком уровне и эффективное всеобъемлющее взаимодействие, сегодня благодаря неизменной приверженности лидера Франции переросли в стратегическое партнерство.

Он добавил, что сотрудничество между странами затрагивает такие области, как борьба с изменением климата, защита биоразнообразия и искусственный интеллект.

"Мы также высоко ценим неизменную важную поддержку дружественной Франции и ваши личные усилия, направленные на установление справедливого и прочного мира на Южном Кавказе"

– армянский премьер