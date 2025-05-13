Пашинян и Макрон обсудили углубление отношений Армении с ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон провели сегодня встречу в столице Албании Тиране. На ней рассматривались в том числе вопросы развития отношений Армении с ЕС и Францией.

Встреча армянского премьера Никола Пашиняна и французского президента Эммануэля Макрона прошла сегодня в Тиране, рассказали в пресс-службе главы армянского правительства.

В сообщении говорится, что участники переговоров дали высокую оценку активному развитию отношений Еревана и Парижа, указав, что ему способствуют контакты, осуществляющиеся на высоком уровне, и конструктивный политический диалог.

Пашинян и Макрон поговорили о разных вопросах повестки армяно-французских отношений, затронули региональную и международную тематику.

В том числе они обратили внимание на значение заключения мирного соглашения между Ереваном и Баку, а также систематических и последовательных шагов для реализации этой цели. Макрон также отметил, что Франция продолжает оказывать поддержку мирному процессу. Он также добавил, что стабильность и безопасность на Южном Кавказе очень важны для сотрудничества в регионе.

"Состоялся обмен мнениями относительно вопросов дальнейшего углубления отношений Армения-Европейский союз, а также продвижения повестки демократических реформ в нашей стране"

– пресс-служба Пашиняна