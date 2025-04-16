Развитие сотрудничества обсудили Ереван и Брюссель

Глава армянского правительства провел встречу с руководителем европейской дипломатии. Стороны поговорили о дальнейшем развитии связей между Ереваном и Брюсселем.

В албанском городе Тирана прошла встреча премьер-министра Армении и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на портале главы армянского правительства.

Центральной темой беседы Никола Пашиняна и Каи Каллас стали дальнейшее развитие взаимодействия между Ереваном и Брюсселем и текущая повестка дня.

"Стороны выразили удовлетворение текущими процессами, направленными на последовательное развитие отношений, и отметили, что активные контакты на высоком уровне придадут новый импульс совместным программам"

– правительство РА

Кроме того, они коснулись переговоров между Арменией и Азербайджаном. Было отмечено, что Еревану и Баку важно заключить сделку о мире для стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе.

Ранее сегодня сообщалось, что в Албании прошла неформальная встреча "на ногах" президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они затронули текущую обстановку и заявили о необходимости продолжения процесса, который направлен на подписание договора о мире.