Премьер Армении подтвердил нацеленность на интеграцию в ЕС

Никол Пашинян провел встречу с двумя еврочиновниками. На ней глава армянского правительства сообщил о намерении продолжать углублять связи с ЕС

Правительство Армении готово продолжать углублять взаимодействие с Евросоюзом. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на встрече с президентом Евросовета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии.

В пресс-службе правительства РА отметили, что встреча с Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен состоялась 15 мая на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране.

"Никол Пашинян высоко оценил последовательную поддержку Евросоюзом реализуемых в Армении реформ и подчеркнул готовность правительства Армении продолжить углубление сотрудничества с ЕС, обеспечив новый и эффективный этап взаимодействия"

– пресс-служба правительства

Там отметили, что президент Евросовета и председатель ЕК приветствовали принятие закона о старте процесса присоединения Армении к ЕС и назвали это важным шагом. Кроме того, они отметили, что сторонам важно ускорить процесса либерализации визового режима.

Помимо этого, на встрече затрагивалась ситуация на Южном Кавказе. Еврочиновники положительно оценили согласование договора о мире между Арменией и Азербайджаном.

"Они подчеркнули готовность ЕС продолжать поддерживать мирный процесс и содействовать долгосрочной стабильности в регионе"

– правительство Армении