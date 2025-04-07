Премьер Армении подтвердил нацеленность на интеграцию в ЕС

Правительство Армении готово продолжать углублять взаимодействие с Евросоюзом. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на встрече с президентом Евросовета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии.
В пресс-службе правительства РА отметили, что встреча с Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен состоялась 15 мая на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране.
"Никол Пашинян высоко оценил последовательную поддержку Евросоюзом реализуемых в Армении реформ и подчеркнул готовность правительства Армении продолжить углубление сотрудничества с ЕС, обеспечив новый и эффективный этап взаимодействия"
– пресс-служба правительства
Там отметили, что президент Евросовета и председатель ЕК приветствовали принятие закона о старте процесса присоединения Армении к ЕС и назвали это важным шагом. Кроме того, они отметили, что сторонам важно ускорить процесса либерализации визового режима.
Помимо этого, на встрече затрагивалась ситуация на Южном Кавказе. Еврочиновники положительно оценили согласование договора о мире между Арменией и Азербайджаном.
"Они подчеркнули готовность ЕС продолжать поддерживать мирный процесс и содействовать долгосрочной стабильности в регионе"
– правительство Армении