Многодетные семьи смогут льготно начать бизнес на Ставрополье

Власти Ставропольского края разработали льготный займ, который будет выдаваться многодетным семьям на развитие предпринимательских проектов.

Многодетные семьи всегда сталкиваются с дополнительными финансовыми трудностями, особенно когда речь идет о развитии собственного бизнеса. Именно поэтому на Ставрополье была разработана специальная программа, предоставляющая льготные займы для поддержки многодетных семей в их предпринимательской деятельности.

«2024 год объявлен президентом страны Годом семьи. Специально по поручению губернатора Владимира Владимирова мы создали отдельный кредитный продукт „Социальный“. Многодетные родители могут получить льготный займ на предпринимательскую деятельность под 5% годовых. Обращаться нужно в наш фонд микрофинансирования, многодетные семьи Ставрополья могут получить до 5 миллионов рублей сроком на три года»

– глава Минэкономики развития региона Денис Полюбин.

Льготный займ для многодетных семей на Ставрополье – это уникальная возможность получить финансовую поддержку для развития собственного бизнеса. Программа разработана с учетом специфики семейного бизнеса и предоставляет ряд преимуществ для участников.

Условия предоставления займа включают в себя минимальный процент по кредиту, гибкий график погашения и возможность получения консультаций по ведению бизнеса. Кроме того, заемщики могут использовать средства на различные цели, связанные с развитием своего предприятия.