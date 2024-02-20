Предприниматели СКФО смогут дешево обновить парк спецтехники

Специалисты института развития Кавказ.РФ разработали для предпринимателей СКФО типовое бизнес-решение «под ключ». Решение предполагает возможность льготной закупки спецтехники у российских заводов-изготовителей, дилеров или дистрибьюторов.

Если вы предприниматель в СКФО, институт развития Кавказ.РФ разработал для вас бизнес-решение, благодаря которому возможно купить спецтехнику и оборудование российского производства на льготных условиях.

Основная идея этого бизнес-предложения заключается в предоставлении целевого займа предпринимателям региона, которое позволит приобрести специализированную технику напрямую у российских заводов. Одним из главных преимуществ данного бизнес-решения является его комплексный подход.

«Предлагаемое нами решение менее затратное по сравнению с лизинговой схемой. Предприниматели, к примеру, могут получить заем под залог приобретаемого оборудования. Такая схема удобна при модернизации или запуске нового производства. Обновление парка позволит повысить эффективность предприятия – сократится время производственного цикла, операционные затраты на обслуживание и ремонт»

– первый заместитель генерального директора Кавказ.РФ Андрей Цемахович.

Кроме того, отмечается, что благодаря сотрудничеству с российскими производителями, предприниматели будут экономить на покупке оборудования и избегать затрат на посредников и дополнительные комиссии.

Для получения денного бизнес-пакета, необходимо обратиться в Институт развития Кавказ.РФ, где потребуется заполнить анкету, рассказав о бизнесе, а также ожидаемом бюджете. После этого специалисты Института проведут анализ вашего запроса и подготовят индивидуальное предложение, отметил директора Кавказ.РФ.