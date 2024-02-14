Вестник Кавказа

Прикубанский район КЧР соберет всероссийский форум сельской молодежи

Прикубанский район КЧР соберет всероссийский форум сельской молодежи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карачаево-Черкесии пройдет всероссийский форум сельской молодежи – сотни его участников из 20 регионов России нынешним летом соберутся в Прикубанском районе региона, где обсудят пути развития сельского молодежного движения.

Этим летом в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии (КЧР) пройдет всероссийский форум сельской молодежи, сообщил министр по делам молодежи КЧР Ибрагим Тоторкулов.

"Форум пройдет при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Мы ожидаем участие представителей более 20 российских регионов"

- Ибрагим Тоторкулов

Ожидается, что делегаты форума примут участие в панельных сессиях и дискуссиях, а также обсудят дальнейшее развитие сельской молодежи.

Перед участниками форума выступят представители субъектов РФ – они расскажут о личной практике и особенностях работы с сельской молодежью.

Ну а сами молодые люди не только наберутся знаний, но и померяются силой, умом и ловкостью – их ждут горы, радушие горцев, интеллектуальные игры и самые разные спортивные состязания.

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