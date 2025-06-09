Вестник Кавказа

Мишустин оценил отношения России и Саудовской Аравии

Мишустин оценил отношения России и Саудовской Аравии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Михаил Мишустин заявил, что Москву и Эр-Рияд объединяет стремление к взаимоуважению. Он добавил, что страны имеют хорошие перспективы сотрудничества.

Российский премьер Михаил Мишустин дал оценку отношениям России и Саудовской Аравии. Он отметил, что страны объединяет стремление к взаимоуважению, самостоятельности и технологической независимости.

Глава правительства подчеркнул, что Москва и Эр-Рияд имеют хорошие перспективы сотрудничества в нефтегазовом машиностроении, автопроме, фармацевтике.

Мишустин заявил, что торгово-экономическое сотрудничество России и Саудовской Аравии развивается динамично.

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