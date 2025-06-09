Мишустин оценил отношения России и Саудовской Аравии

Михаил Мишустин заявил, что Москву и Эр-Рияд объединяет стремление к взаимоуважению. Он добавил, что страны имеют хорошие перспективы сотрудничества.
Российский премьер Михаил Мишустин дал оценку отношениям России и Саудовской Аравии. Он отметил, что страны объединяет стремление к взаимоуважению, самостоятельности и технологической независимости.
Глава правительства подчеркнул, что Москва и Эр-Рияд имеют хорошие перспективы сотрудничества в нефтегазовом машиностроении, автопроме, фармацевтике.
Мишустин заявил, что торгово-экономическое сотрудничество России и Саудовской Аравии развивается динамично.