Мирзоян провел "многообещающий разговор" с Каллас

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и глава евродипломатии Кая Каллас провели переговоры в Люксембурге. На встрече обсуждалось углубление партнерства Армении и Евросоюза.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас провели встречу в Люксембурге, такое сообщение распространила пресс-служба главы МИД Армении.

"Провели откровенный и многообещающий разговор с Каей Каллас о нашем общем видении углубления партнерства Армения-ЕС и конкретных результатах, которых мы совместно хотим достичь"

– Арарат Мирзоян

Армянский дипломат напомнил, что армяно-европейское партнерство базируется на демократии и ключевых принципах мира. По словам министра, это сотрудничество дало конкретные результаты в нынешние непростые времена.

Мирзоян подчеркнул, что Ереван с нетерпением ожидает дальнейших более крепких отношений с Брюсселем.

Напомним, глава МИД Армении приезжал в Люксембург для участия в сессии Комитета министров Совета Европы.