Мирзоян провел "многообещающий разговор" с Каллас

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас провели встречу в Люксембурге, такое сообщение распространила пресс-служба главы МИД Армении.
"Провели откровенный и многообещающий разговор с Каей Каллас о нашем общем видении углубления партнерства Армения-ЕС и конкретных результатах, которых мы совместно хотим достичь"
– Арарат Мирзоян
Армянский дипломат напомнил, что армяно-европейское партнерство базируется на демократии и ключевых принципах мира. По словам министра, это сотрудничество дало конкретные результаты в нынешние непростые времена.
Мирзоян подчеркнул, что Ереван с нетерпением ожидает дальнейших более крепких отношений с Брюсселем.
Напомним, глава МИД Армении приезжал в Люксембург для участия в сессии Комитета министров Совета Европы.