Суд в Армении дал три года тюрьмы напавшему на Мирзояна в 2020 году

Ара Бадоян получил тюремный срок за избиение главы МИД Армении Арарата Мирзояна во время беспорядков в ноябре 2020 года.

В Армении три года тюрьмы получил Ара Бадоян, которого суд посчитал виновным в нападении на нынешнего главу МИД республики Арарата Мирзояна в 2020 году.

Как отмечают СМИ, в заключении Бадоян проведет чуть менее двух лет, так как суд засчитал время, проведенное под стражей. После вынесения вердикта мужчина почувствовал себя плохо, в суд прибыли медицинские работники.

Напомним, что занимавший ранее пост спикера парламента Мирзоян стал жертвой нападения, которое произошло в ноябре 2020 года на фоне беспорядков, вызванных капитуляцией Армении в Карабахской войне.

Мирзоян был избит ворвавшимся в здание парламента протестующими, политик с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Бадояна обвиняли в том, что он ударил ногой уже лежавшего на земле Мирзояна.