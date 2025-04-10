Вестник Кавказа

Суд в Армении отменил оправдательный приговор экс-президенту Саргсяну

Суд в Армении отменил оправдательный приговор экс-президенту Саргсяну
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экс-глава Армении Серж Саргсян снова окажется на скамье подсудимых. Суд республики отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Действия бывшего президента Армении Сержа Саргсяна снова станут объектом судебного разбирательства: апелляционный суд Армении по жалобе прокуратуры республики отменил решение об оправдании политика и направил дело на новое рассмотрение. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики. 

Напомним, что политик в 2019 году стал фигурантом уголовного дела о растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Согласно материалам дела, Саргсян потратил более $1 млн государственных средств, которые должны были пойти на поддержку в области топливного обеспечения. 

Экс-президент Армении не признал свою вину. Около года назад суд оправдал политика.

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