Суд в Армении отменил оправдательный приговор экс-президенту Саргсяну

Экс-глава Армении Серж Саргсян снова окажется на скамье подсудимых. Суд республики отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Действия бывшего президента Армении Сержа Саргсяна снова станут объектом судебного разбирательства: апелляционный суд Армении по жалобе прокуратуры республики отменил решение об оправдании политика и направил дело на новое рассмотрение. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики.

Напомним, что политик в 2019 году стал фигурантом уголовного дела о растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Согласно материалам дела, Саргсян потратил более $1 млн государственных средств, которые должны были пойти на поддержку в области топливного обеспечения.

Экс-президент Армении не признал свою вину. Около года назад суд оправдал политика.