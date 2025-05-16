Мирзоян назвал национальным устремлением желание Армении войти в ЕС

Желание Армении стать членом Евросоюза представляет собой не просто политический выбор, а гораздо большее – ее национальное стремление, рассказал глава армянского МИД.

Намерение Армении войти в ЕС представляет собой устремление всей нации и руководящий принцип для ее руководства, заявил глава МИД РА Арарат Мирзоян в ходе выступления на открытии семинара послов ЕС в Восточной Европе и Центральной Азии.

Министр напомнил, что Ереван ранее реализовал "смелые шаги", чтобы диверсифицировать свои партнерские отношения. В рамках этих шагов, по его словам, укрепляются стратегические отношения с Америкой, углубляется стратегическое взаимодействие со странами ЕС. В частности, указал Мирзоян, в данный момент продолжается работа над Планом действий по визовой либерализации. После того, как будут прописаны четкие критерии, граждане Армении смогут путешествовать по Европе, не получая визы.

Министр напомнил и о словах премьер-министра Никола Пашиняна, которые в 2023 году заявил, что Армения готова настолько приблизиться к ЕС, насколько это допустит ЕС. Он уточнил, что данный подход полностью отвечает желаниям граждан Армении, отраженных в законе "О начале процесса членства Республики Армения в Европейском Союзе".

"Это не просто политический выбор, а национальное стремление, свидетельство уверенности граждан Армении в своем европейском будущем и руководящий принцип для нашего правительства"

– Мирзоян

Он также подчеркнул, что армянская сторона ценит участие ЕС в вопросах безопасности, хотя несколько лет назад такое положение дел казалось невозможным.

"Сегодня ЕС вовлечен в повестку безопасности Армении – с момента размещения Миссии наблюдателей ЕС. Мы приветствуем продление мандата этой миссии"

– Мирзоян