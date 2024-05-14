Минпромторг РФ рассчитывает запустить промпарк в Сумгаите в этом году

Промышленный парк с российским участием планируется запустить в 2025 году в азербайджанском Сумгаите, рассказали в Минпромторге РФ, подчеркнув, что это первый такой проект в Азербайджане.

Проект промышленного парка будет реализован в Сумгаите, скорее всего, до конца года, рассказал замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов по итогам международной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия".

"... в этом году мы надеемся запустить промышленный парк в Азербайджане, в городе Сумгаит"

– замминистра

По словам чиновника, промпарк в Сумгаите станет первым опытом такого проекта, который реализуется с азербайджанскими партнерами.

Чекушов также выразил уверенность, что этот опыт пригодится предприятиям в России, пишет ТАСС.

Кроме того, он также привел пример успешного создания зарубежной инфраструктуры в Узбекистане, где работают и дают хорошие результаты два индустриальных парка – в Чирчике и Джизаке, управляют ими российские компании. В текущем году, добавил замминистра, заработают индустриальные парки в Навои и в Бухаре, планируется запуск промпарка в Ташкентской области.