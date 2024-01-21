Вестник Кавказа

В спутнике Баку городе Сумгаите будут расти ханские чинары

В спутнике Баку городе Сумгаите будут расти ханские чинары
© Фото: Trend
Компания McDonald’s Azərbaycan организовала экологическую акцию по посадке деревьев в городе-спутнике Баку Сумгаите – 50 сотрудников компании высадили 400 легендарных ханских чинаров, символов долголетия и устойчивости.

Город-спутник столицы Азербайджана Сумгаит станет еще краше – в нем будут расти 400 потрясающих ханских чинаров, которые сегодня здесь высадили сотрудники компании McDonald’s Azərbaycan, акцию поддержали исполнительные власти города.

Ханский чинар в азербайджанской культуре дерево непростое: оно не только обладает могучими корнями и кроной, но и символизирует долголетие и устойчивость, передает Trend.

Сумгаит – город промышленный, и зеленых легких ему не хватает. Поэтому новые деревья уже стали важным вкладом в озеленение города и улучшение его экологической среды.

В импровизированном "субботнике" приняли участие свыше 50 сотрудников компании, и это – ее обычная практика: McDonald’s Azərbaycan давно и последовательно занимается экологическими проектами, внося достойный вклад в развитие городской инфраструктуры и проявляя заботу о будущем поколении.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1285 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

ОБСЕ поможет разминировать границу Азербайджана и Армении

ОБСЕ поможет разминировать границу Азербайджана и Армении

Азербайджан поделился своим опытом развития туризма

Азербайджан поделился своим опытом развития туризма

Азербайджан переведет железнодорожные перевозки на &quot;зеленые&quot; рельсы

Азербайджан переведет железнодорожные перевозки на "зеленые" рельсы

Турция подарила Карабаху 7000 деревьев

Турция подарила Карабаху 7000 деревьев

Почти все лампы накаливания запретят в Азербайджане

Почти все лампы накаливания запретят в Азербайджане

Ущерб экологии Черного моря от крушения танкеров оценили в 85 млрд рублей

Ущерб экологии Черного моря от крушения танкеров оценили в 85 млрд рублей

В Кабардино-Балкарии высадят десятки гектаров новых лесов

В Кабардино-Балкарии высадят десятки гектаров новых лесов

Река Араз: экологический расизм или сила в единстве?

Река Араз: экологический расизм или сила в единстве?

Пальмы в Абхазии: когда начнут лечить от вредителей?

Пальмы в Абхазии: когда начнут лечить от вредителей?

Мэрию Еревана пожурили за вырубку деревьев

Мэрию Еревана пожурили за вырубку деревьев

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы