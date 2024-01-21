В спутнике Баку городе Сумгаите будут расти ханские чинары

Компания McDonald’s Azərbaycan организовала экологическую акцию по посадке деревьев в городе-спутнике Баку Сумгаите – 50 сотрудников компании высадили 400 легендарных ханских чинаров, символов долголетия и устойчивости.

Город-спутник столицы Азербайджана Сумгаит станет еще краше – в нем будут расти 400 потрясающих ханских чинаров, которые сегодня здесь высадили сотрудники компании McDonald’s Azərbaycan, акцию поддержали исполнительные власти города.

Ханский чинар в азербайджанской культуре дерево непростое: оно не только обладает могучими корнями и кроной, но и символизирует долголетие и устойчивость, передает Trend.

Сумгаит – город промышленный, и зеленых легких ему не хватает. Поэтому новые деревья уже стали важным вкладом в озеленение города и улучшение его экологической среды.

В импровизированном "субботнике" приняли участие свыше 50 сотрудников компании, и это – ее обычная практика: McDonald’s Azərbaycan давно и последовательно занимается экологическими проектами, внося достойный вклад в развитие городской инфраструктуры и проявляя заботу о будущем поколении.