Между Баку и Сумгайытом начали курсировать экспресс-автобусы

С сегодняшнего дня между столицей Азербайджана и ее городом-спутником Сумгайыт начали ходить экспресс-автобусы.

Добраться из Баку в город-спутник столицы Сумгайыт и обратно стало значительно проще – с сегодняшнего дня, 21 января, по маршруту стали ходить современные комфортабельные экспресс-автобусы.

Стоимость проезда по маршруту составляет 80 гяпик, однако оплачивать проезд наличными в самом транспорте пассажирам не придется – это будет делаться безналичным платежом с карты BakıKart, передает АЗЕРТАДЖ.

Платежные терминалы для пополнения баланса BakıKart уже установлены и в комплексе Бакинского международного автовокзала, и на Сумгайытском автовокзале.

Также заплатить за проезд можно через QR-код в мобильном приложении BakıKart, говорится в сообщении.