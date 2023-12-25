Баку вошел в список вкусных городов

Баку признали одним из лучших мест для гастротуризма. Азербайджан сегодня активно развивает туристическую индустрию. Власти планируют привлечь в страну 6 млн путешественников.

Баку включили в список самых вкусных городов по версии электронной платформы Tripadvisor, сообщает пресс-служба Государственного агентства по туризму Азербайджана.

Платформа считает, что Баку является одним из лучших мест для гастротуризма. Tripadvisor, помимо Баку, добавил в список еще 20 городов. Столица Азербайджана заняла в рейтинге 12-е место.

Платформа составляла список на отзывах пользователей платформы относительно качества обслуживания в отелях и ресторанах за 2023 год. В рейтинге оказались всего 1% из 8 млн мест, рекомендованных к посещению.

Сегодня Азербайджан активно развивает туризм. Госагентство планирует до 2026 года привлечь в страну 6 млн путешественников и в 4 раза увеличить доходы от туристической отрасли.

Стоит отметить, что за 11 месяцев прошлого года туристы оставили в Азербайджане почти $1,3 млрд. Страна предлагает отдых в любое время года.