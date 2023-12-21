Вестник Кавказа

Россияне стали на 79% чаще бронировать летний отдых в Азербайджане

Россияне стали на 79% чаще бронировать летний отдых в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские туристы устремились в Азербайджан. Все чаще россияне заранее бронируют летний отдых в республике. Спрос на ранее бронирование вырос на 79%.

Путешественники из России стали чаще отдыхать в Азербайджане и заранее планировать свой отдых в республике.

По сравнению с позапрошлым годом объем раннего бронирования в летний период увеличился на 79%. Об этом пишут российские СМИ. 

Отмечается, что в нынешнем году Азербайджанская Республика попала в топ-6 стран, где граждане РФ планируют провести свой летний отдых. 

В десятку лидеров также вошли курорты и отели Грузии, Турции, Таиланда, Беларуси, Армении, Казахстана и Франции. 

По этим направлениям также отмечается рост раннего бронирования. 

Кроме этого, внутренние туры стали чаще пользоваться спросом на 30%, а зарубежные на 77%

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