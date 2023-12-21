Азербайджан станет лидером по туризму на Кавказе

Представитель Ассоциации турагентств Азербайджана рассказал, что республика в скором времени займет первое место в туристической сфере в регионе.
В ближайшем будущем Азербайджанская Республика займет лидирующую позицию в области туризма Кавказа. Такое заявление сделал представитель Ассоциации турагентств АР Музаффар Агакеримов в ходе своего выступления на форуме, который посвящен развитию туристической сферы страны.
Агакеримов отметил, что множество иностранных путешественников привлекает республика своим гостеприимством и кухней.
"Гости, приезжающие в Азербайджан на различные международные мероприятия, в своих интервью признавались, что очарованы гостеприимством азербайджанского народа, кухней и нашей природой"
- Музаффар Агакеримов
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