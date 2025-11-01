Министр образования Армении рассказала о преподавании азербайджанского в школах

Глава Минобразования Армении Жанна Андреасян сообщила подробности ситуации с преподаванием азербайджанского языка в школах Армении.

Азербайджанский язык на данный момент учат дети в трех школах Армении, уроки проводятся в рамках программы правительства о поощрении распространения знания региональных языков, поведала руководитель армянского министерства образования Жанна Андреасян.

В общей сложности, уточнила она, в данной программе участвуют всего порядка 30 школ. В них преподаются также язык фарси и грузинский.

Андреасян добавила, что в целом около 400 школ в Армении хотели бы организовать преподавание какого-то регионального языка, причем большинство школ заявили о желании проводить уроки турецкого языка, но здесь министерству не хватает кадров.