Вестник Кавказа

Министр образования Армении рассказала о преподавании азербайджанского в школах

Министр образования Армении рассказала о преподавании азербайджанского в школах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минобразования Армении Жанна Андреасян сообщила подробности ситуации с преподаванием азербайджанского языка в школах Армении.

Азербайджанский язык на данный момент учат дети в трех школах Армении, уроки проводятся в рамках программы правительства о поощрении распространения знания региональных языков, поведала руководитель армянского министерства образования Жанна Андреасян.

В общей сложности, уточнила она, в данной программе участвуют всего порядка 30 школ. В них преподаются также язык фарси и грузинский.

Андреасян добавила, что в целом около 400 школ в Армении хотели бы организовать преподавание какого-то регионального языка, причем большинство школ заявили о желании проводить уроки турецкого языка, но здесь министерству не хватает кадров.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1180 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.