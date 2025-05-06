МИД Ирана поздравил Азербайджан с Днем независимости

МИД Ирана опубликовал поздравление в честь Дня независимости Азербайджана, который отмечается сегодня, 28 мая. Иран выступает за дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Министерство иностранных дел Ирана направило поздравление Азербайджану с Днем независимости.

Иран поздравляет азербайджанский народ и правительство дружественной и соседней страны с Днем независимости, говорится в поздравлении. В МИД Ирана пожелали Азербайджану подъема и прогресса, а также дальнейшего развития отношений между двумя народами.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости и отметил, что Иран заинтересован в расширении и развитии двусторонних отношений с Азербайджаном до уровня стратегического партнерства.