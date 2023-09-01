МИД: Азербайджан продолжит предотвращать провокации Армении

Айхан Гаджизаде заявил, что Азербайджан продолжит принимать меры по предотвращению провокаций со стороны Еревана. По его словам, Армения пытается уйти от ответственности.
Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал в социальной сети "Х" необоснованное заявление армянского премьера Никола Пашиняна.
Дипломат подчеркнул, что Азербайджан продолжит принимать меры по предотвращению провокаций с армянской стороны.
Он также отметил, что Ереван прибегает к военным и политическим провокациям, чтобы отвлечь свое население от напряженной ситуации в Армении.
По словам представителя МИД, армянское руководство всячески пытается уйти от ответственности, обвиняя Азербайджан, который содействует миру на Южном Кавказе.