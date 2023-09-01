Взгляд из Москвы: вывод боевиков из Ханкенди обеспечит мир на Южном Кавказе

Опубликовано: 15:15, 1 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Боевые действия на границе Азербайджана и Армении вновь поставили вопрос о необходимости снижения напряженности в регионе и возвращения послевоенных процессов в мирное русло. О том, что мешает этому здесь и сейчас, "Вестник Кавказа" поговорил с российским политологом Алексеем Наумовым.

Армения не желает выполнять обязательства по выводу своих военных и НВФ из Карабахского экономического района Азербайджана, а в результате незаконное присутствие в Ханкенди армянских боевиков создает все больше проблем для стабилизации Южного Кавказа. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов, комментируя актуальную повестку армяно-азербайджанского урегулирования.

Прежде всего эксперт констатировал стремление властей Армении спровоцировать новые масштабные боестолкновения как на границе с Азербайджаном, так и в Карабахе. "К сожалению, мы видим, как Ереван блокирует любые подвижки в сторону мира. Азербайджан предоставил армянскому населению в Ханкенди все гарантии безопасности, дал им два мирных сценария на выбор: или они получают азербайджанское гражданство, или, если не хотят этого, спокойно и свободно выезжают в Армению с территории, на которой без легализации они не имеют права находиться. Но армянская сторона не восприняла эту благосклонность азербайджанской стороны и продолжила всеми способами тормозить урегулирование. В том числе военным способом, какой мы увидели сегодня в направлении Зода", - сказал он.

"В армянском обществе, к сожалению, пока нет консенсуса на этот счет. Не все в армянском обществе способны принять неизбежную реальность, что перспектив сохранения сепаратистского режима внутри Азербайджана нет. Тем более не готовы это принять армянские политики, в результате мы видим постоянные провокации. Это тревожная ситуация, которая подводит нас к мысли о том, что происходит постепенное приближение новой войны. Но война - это трагическая ситуация, ее нужно всеми силами постараться избежать. В том числе нужно решить вопрос с той частью политической элиты в Армении, что играет жизнями людей как каким-то политическим активом", - отметил Алексей Наумов.

Ключевой фактор роста напряженности – армянские военные и незаконные вооруженные формирования в Карабахе. "Их присутствие в Азербайджане постоянно сказывается на ситуации негативно. Как известно, обязанность вывести армянские НВФ лежит на армянской стороне, но она ее не исполняет. Она не исполняла эту обязанность с первого же дня по окончании Карабахской войны. Как только этот фактор будет нивелирован и ВС Армении вместе с боевиками уйдут из Азербайджана, мы немедленно увидим резкое улучшение ситуации и охлаждение горячих голов и в Ереване, и тем более среди сепаратистов, чьи главари сегодня готовы бросить людей в самоубийственную, обреченную на поражение атаку на азербайджанскую армию Азербайджан", - ожидает политолог.

Алексей Наумов выразил уверенность в том, что ни население Армении, ни простые жители Ханкенди не хотят участвовать в новой войне с азербайджанской армией. "Простые люди хотели бы уже мирного урегулирования, ведь обычный человек не любит жить на пороховой бочке, в ситуации нестабильности и неопределенности, и стремится к предсказуемости своей жизни. Но армянские политики не дают им жить в мире с соседями, они продолжают разыгрывать националистическую карту и бороться за собственное политическое будущее, ставя на кон жизни простых людей. В будущем с них будет спрос за это. Я думаю, что скоро мы увидим развязку этой конфронтации", - заключил он.