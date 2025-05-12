Между горным и прибрежным районами Сочи будут курсировать дополнительные электрички

Дополнительные поезда будут запущены в Сочи с 1 июня. Они будут курсировать между морским побережьем города и горной частью.

В пригороде Сочи будут функционировать дополнительные электрички, которые соединят побережье города и горную часть, сообщает пресс-служба "Кубани экспресс-пригорода".

В сообщении компании говорится, что дополнительные пригородные поезда будут курсировать с 1 июня текущего года на участке Роза Хутор – Имеретинский курорт.

Поезда до Имеретинского курорта будут отправляться каждый день в 12:48 мск, а прибывать в Розу Хутор – в 13:24.

Транспорт в обратном направлении будет отбывать в 14:00, приезд запланирован в 14:36.