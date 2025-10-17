Меры по предотвращению преступности обсудили в Армении

Глава МВД Армении провела заседание, на котором обсуждались меры по предотвращению преступности. В частности, на встрече обсуждалось создание в структуре ведомства нового подразделения.

В Армении состоялось заседание под руководством главы МВД Арпине Саргсян, посвященное вопросам борьбы с преступностью. Об этом сказано в сообщении, распространенном министерством 17 октября.

В частности, в ходе встречи обсуждались мероприятия, направленные на предотвращение преступности.

Было подчеркнуто, что до конца нынешнего года в МВД будет сформировано подразделение, которое будет вести официальную статистику преступности и отвечать за анализ с использованием искусственного интеллекта

Подразделение займется также разработкой предложений для более успешного предотвращения преступлений.