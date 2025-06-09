Мерц пообещал новые санкции против России на следующей неделе

Евросоюз введет очередной, уже 18-й пакет санкций против России на будущей неделе – Брюссель ускоряет работу над новыми антироссийскими рестрикциями.

ЕС может принять новый пакет санкций против России на следующей неделе, такие сроки анонсировал германский канцлер Фридрих Мерц.

Политик отметил, что члены ЕС намерены увеличить темпы подготовки новых антироссийских ограничений. Он также выразил благодарность Еврокомиссии за то, что ее предложения по 18-му пакету санкций против РФ.

"И если все пойдет по плану, то он будет принят уже на следующей неделе"

– Фридрих Мерц

Канцлер уточнил, что США также работают над возможным принятием новых антироссийских санкций.

Мерц также выразил мнение, что Россия несет угрозу для безопасности стран, расположенных по обе стороны Атлантического океана.