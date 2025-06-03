Вестник Кавказа

ЕС может принять новые санкции против России 20 июня

ЕС может принять новые санкции против России 20 июня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Голосование по новому пакету антироссийских санкций Евросоюз может провести 20 июня, сообщают СМИ. Однако это случится только при соблюдении важного условия.

Евросоюз может принять новые санкции против России уже 20 июня, пишет Politico, ссылаясь на свой источник – высокопоставленного дипломата.

По его словам, все зависит от позиции, которую выскажет Вашингтон.

"Если США согласятся на скоординированный подход, то голосование по новому пакету санкций может пройти уже 20 июня"

– издание

Узнать точку зрения Америки на возможность введения новых антироссийских санкций Брюссель собирается на ближайшей встрече Группы семи: она стартует в Канаде 15 июня. Предполагается, что именно на саммите будет получен соответствующий "сигнал".

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