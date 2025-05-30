Новые санкции против России могут ударить по США и их партнерам

Моделирование применения нового пакета санкции США показывает, что едва ли не больше всех от него пострадает американский рынок, которому придется самоизолироваться от товаров ключевых торговых партнеров.

Аналитики газеты Politico смоделировали введение нового пакета антироссийских санкций, подготовленного Конгрессом США, и пришли к выводу, что применение этих ограничений в конечном счете создаст проблемы самим Штатам, так как под ударом вторичных санкций окажутся важнейшие торговые партнеры страны.

Главной угрозой американской безопасности в новом пакете санкций является правило о 500-процентной пошлине на ввоз в США товаров тех государств, которые импортируют российские энергоресурсы. Это правило мгновенно отрежет американские рынок от товаров из Китая и Индии, основных покупателей российского газа и нефти – а апрельские эксперименты Белого дома с таможенными тарифами уже показали, что США не могут позволить себе отказываться от китайского импорта.

Но дело не только в Азии – Европа тоже во многом окажется недоступной для американских импортеров. К примеру, Франция и Бельгия по-прежнему покупают российский СПГ и даже противостоят намерению Еврокомиссии полностью запретить импорт газа из РФ в ЕС.

Важно, что санкции будут применены и к тем государствам, что покупают в России уран – то есть ко всем странам, где работают АЭС с советскими энергоблоками, а это и Финляндия, и Болгария, и Чехия и Румыния в добавок к Словакии и Венгрии, импортирующим российский газ. Заменить российское топливо для советских АЭС невозможно, соответственно, этим странам придется или останавливать электростанции, или попадать под вторичные санкции.

Ситуации с ураном добавит остроты тот факт, что сами США по-прежнему во многом полагаются на импорт российского ядерного топлива для питания своих АЭС. Выйдет, что Вашингтон запрещает другим странам ту торговлю с Россией, которой продолжает заниматься сам.

Масштабы российской энергетической торговли таковы, что новый пакет санкций буквально приведет к самоизоляции США от внешних рынков. Возможно, поэтому ему и не дает хода президент Дональд Трамп.