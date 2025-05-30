Новые санкции против России могут ударить по США и их партнерам

Аналитики газеты Politico смоделировали введение нового пакета антироссийских санкций, подготовленного Конгрессом США, и пришли к выводу, что применение этих ограничений в конечном счете создаст проблемы самим Штатам, так как под ударом вторичных санкций окажутся важнейшие торговые партнеры страны.
Главной угрозой американской безопасности в новом пакете санкций является правило о 500-процентной пошлине на ввоз в США товаров тех государств, которые импортируют российские энергоресурсы. Это правило мгновенно отрежет американские рынок от товаров из Китая и Индии, основных покупателей российского газа и нефти – а апрельские эксперименты Белого дома с таможенными тарифами уже показали, что США не могут позволить себе отказываться от китайского импорта.
Но дело не только в Азии – Европа тоже во многом окажется недоступной для американских импортеров. К примеру, Франция и Бельгия по-прежнему покупают российский СПГ и даже противостоят намерению Еврокомиссии полностью запретить импорт газа из РФ в ЕС.
Важно, что санкции будут применены и к тем государствам, что покупают в России уран – то есть ко всем странам, где работают АЭС с советскими энергоблоками, а это и Финляндия, и Болгария, и Чехия и Румыния в добавок к Словакии и Венгрии, импортирующим российский газ. Заменить российское топливо для советских АЭС невозможно, соответственно, этим странам придется или останавливать электростанции, или попадать под вторичные санкции.
Ситуации с ураном добавит остроты тот факт, что сами США по-прежнему во многом полагаются на импорт российского ядерного топлива для питания своих АЭС. Выйдет, что Вашингтон запрещает другим странам ту торговлю с Россией, которой продолжает заниматься сам.
Масштабы российской энергетической торговли таковы, что новый пакет санкций буквально приведет к самоизоляции США от внешних рынков. Возможно, поэтому ему и не дает хода президент Дональд Трамп.