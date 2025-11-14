Менеджер Махачева раскрыл имя его возможного следующего соперника

Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе Ислам Махачев может провести своей следующий бой с экс-чемпионом промоушена в категории до 77 кг Камару Усманом. Об этом рассказал менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз.
Он подчеркнул, что Махачев заинтересован в проведении этого поединка.
"Ислам сказал, что хочет видеть Усмана своим следующим соперником. Этот парень является очень жестким соперником. Я также являюсь его менеджером, и бой с ним ни для кого не будет легким"
– Али Абдель-Азиз
Он также акцентировал внимание на том, что Камару – настоящий боец, а Ислам хочет проводить реальные бои.
Напомним, бой за звание чемпиона UFCв полусреднем весе между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой состоялся в США в ночь с 15 на 16 ноября. Победу единогласным решением судей одержал российский спортсмен.