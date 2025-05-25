Меликов объявил войну незаконным многоэтажкам в Дагестане

Сергей Меликов призвал снести все незаконные многоэтажки в Дагестане. Он заявил, что сегодня города республики нуждаются в реновации.

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал уничтожить незаконно строящиеся или уже возведенные в республике многоэтажные дома, не соответствующие требованиям безопасности.

Руководитель отметил, что на сегодняшний день в регионе свыше 800 домов не соответствуют нормативным требованиям. Большинство таких зданий находится в Махачкале и Каспийске.

Меликов заявил, что власти определяют степень безопасности тех многоэтажек, которые можно будет поставить на учет и баланс в сетевых компаниях, чтобы продолжить их эксплуатацию.

Говоря о постройках, признанных незаконно возведенными, он сказал, что есть объекты, которые еще строятся. Глава региона добавил, что в решение по ним войдут запрет на возведение и снос.

Меликов сообщил, что на протяжении многих лет города республики застраивались многоэтажками без учета потребностей граждан: без детских площадок, парковок, социальных объектов.

"Кроме того, застройщики не получали от ресурсоснабжающих организаций технические условия, не ставились приборы учета, в результате в регионе "воруют газ и электроэнергию"

- Сергей Меликов

Руководитель региона добавил, что сложившаяся ситуация угрожает безопасности собственников квартир, а также стала фактором задолженности перед "Россетями" и "Газпромом".

Он заявил, что в настоящее время Махачкале и другим городам Дагестана необходима реновация, которая включит в себя освобождение площадей для планового и законного строительства.

Меликов также отметил, что кроме домов планируется возвести другие объекты жилой инфраструктуры: дворовые пространства, стоянки для транспорта, выезд на транспортные коммуникации.

При этом глава Дагестана подчеркнул, что будут соблюдаться все технические условия по подключению газа, света и подачи воды, будет предусмотрено строительство социальных объектов.